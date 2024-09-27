جماعة الحوثي تعلن استهداف ثلاث سفن حربية أميركية في البحر الأحمر

أكدت جماعة الحوثي بيان، اليوم الجمعة، أن عناصرها نفذوا "عملية نوعية واستهدفوا 3 مدمرات حربية أميركية في البحر الأحمر"، مشيرة إلى أن "تلك السفن كانت في طريقها لإسناد ودعم إسرائيل"، فيما قال المندب عدداً من المقذوفات التي أطلقتها الحوثيون في اليمن".

وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن المقذوفات شملت صواريخ ومسيرات، ولم تحدث أضرار لأي من السفن الحربية الثلاث في المنطقة. وكان المسؤول يستند على معلومات أولية قد تتغير.

وأفاد الحوثيون في وقت سابق الجمعة، بأنهم استهدفوا 3 مدمرات أميركية في البحر الأحمر بإطلاق 23 صاروخاً ومسيرة.

ومنذ تفجر الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، وتصاعد التوترات في المنطقة، دفعت أميركا بعدة سفن حربية وحاملات طائرات إلى المنطقة، بغية حماية قواعدها العسكرية من هجمات قد تشنها فصائل موالية لإيران، تحت شعار ما بات يعرف بـ "توحيد الساحات دعما لحركة حماس في غزة".

فيما شن الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم نحو 200 هجوم على سفن تجارية في البحر الأحمر، زاعمين أنها تحمل مساعدات إلى إسرائيل.

كما توعدوا بتوسيع هجماتهم حتى البحر الأبيض المتوسط أيضاً، بحجة دعم قطاع غزة الذي يخضع لحرب إسرائيلية دامية.

فيما نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات رداً على هجمات الحوثي التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية. إذ أجبرت شركات الشحن على تحويل مسار السفن بعيداً عن البحر الأحمر وقناة السويس والإبحار عبر الطريق الأطول حول الطرف الجنوبي لإفريقيا.