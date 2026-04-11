تشهد العلاقات بين إسرائيل ولبنان تحركًا دبلوماسيًا جديدًا تمهيدًا لانطلاق محادثات مباشرة بين الجانبين، من المقرر عقدها الأسبوع المقبل في العاصمة الأميركية واشنطن، بمشاركة وساطة أميركية.

وبحسب تقارير إعلامية، أجرى السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، يحيئيل لايتر، محادثة مع السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادة، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات بدء المفاوضات، بحضور ممثل عن الجانب الأميركي.

ومن المتوقع أن يلتقي الطرفان يوم الثلاثاء المقبل في مقر وزارة الخارجية الأميركية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على هذا المستوى، وسط جهود دولية لتثبيت التهدئة على الحدود الجنوبية للبنان.

وقالت مصادر لبنانية إن بيروت تسعى إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار كخطوة تمهيدية لبدء الحوار، فيما أكد الجانب الإسرائيلي أن المفاوضات لن تشمل وقفًا لإطلاق النار مع حزب الله، الذي تعتبره إسرائيل العقبة الرئيسية أمام أي تسوية.

وفي السياق، نقل موقع “أكسيوس” أن كلًا من الحكومة اللبنانية وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلبتا من إسرائيل تقليل وتيرة العمليات العسكرية مؤقتًا قبل انطلاق المحادثات، في حين تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها الميدانية في مناطق جنوب لبنان.

من جهته، قال رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قرار الدخول في مفاوضات مباشرة مع لبنان جاء استجابة لطلبات متكررة من بيروت، مشيرًا إلى أن المحادثات ستتركز على نزع سلاح حزب الله وتنظيم الوضع الأمني على الحدود.

وتأتي هذه التطورات في ظل ضغوط دولية متزايدة لدفع الطرفين نحو تسوية سياسية، وسط حذر من استمرار التصعيد الميداني خلال المرحلة الانتقالية.