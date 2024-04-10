أكثر من 60 ألف مصلي يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى

في مدينة القدس الشرقية، أدى أكثر من 60 ألف فلسطيني صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى، وذلك في ظل ظروف تخلو من الاحتفالات التقليدية المرافقة للعيد، حيث يسود الحزن نتيجة للنزاع المستمر في قطاع غزة منذ ستة أشهر.

بالرغم من الأمطار، بدأ المصلون بالتوافد إلى المسجد منذ صلاة الفجر، وفقًا لما أعلنته دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس. وردد المصلون التكبيرات في طريقهم إلى المسجد وأثناء خروجهم منه، معبرين عن تضامنهم وحزنهم على الوضع في غزة.

شهود عيان أفادوا بأن الشرطة الإسرائيلية تدخلت بالضرب في بعض الحالات أثناء دخول وخروج المصلين من المسجد، خصوصًا عند باب الأسباط وباب السلسلة في البلدة القديمة. بعض المصلين الذين تم منعهم من الدخول إلى المسجد بقرارات شرطية، أقاموا صلاتهم عند الأبواب الخارجية للمسجد.

بعد انتهاء الصلاة، قام عدد من الفلسطينيين بزيارة المقابر القريبة لتلاوة الفاتحة على أرواح أقاربهم. الشرطة الإسرائيلية نشرت قواتها في محيط وأزقة البلدة القديمة، وظلت الأجواء في المدينة خالية من مظاهر الاحتفال التقليدية، وسط النزاع المتواصل في غزة.

النزاع في قطاع غزة، الذي بدأ في 7 أكتوبر 2023، خلف أكثر من مئة ألف قتيل وجريح، بالإضافة إلى دمار واسع وحالات مجاعة. إسرائيل تواصل عملياتها رغم قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار وظهورها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".