الإيرانيون يرفضون التفاوض مع ويتكوف وكوشنر: "كذبوا علينا في وجوهنا"

كما أفاد مراسل الشؤون الدبلوماسية عميحاي شتاين أمس (الثلاثاء) في i24NEWS لأول مرة، أفادت أيضًا شبكة CNN أن الإدارة في طهران أوضحت أنها غير معنية بإجراء مفاوضات مع مبعوثي الرئيس ترامب، صهره جاريد كوشنر ومبعوثه للمنطقة ستيفن فيتكوف.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، لوسائل الإعلام الهندية: "لدينا تجربة كارثية للغاية، يجب القول، مع الدبلوماسية الأمريكية. تم الاعتداء علينا مرتين خلال تسعة أشهر بينما كنا في منتصف عملية التفاوض لحل قضية الملف النووي. كان ذلك خيانة للدبلوماسية. هذه كلمة معروفة جداً الآن في إيران، لأنها لم تحصل مرة واحدة، بل مرتين. لذلك، لا أحد يمكنه أن يثق في الدبلوماسية الأمريكية".

في طهران يدّعون أن هناك نمطًا من التضليل المتعمد من جانب ويتكوف وكوشنير: "مرتين أجرينا معهم مفاوضات وحددنا معهم اجتماعًا آخر – ثم جاءوا وقصفونا. لقد كذبوا علينا"، أوضح مسؤولون إيرانيون. بالنسبة للنظام، يُنظر إلى كوشنير وويتكوف كشخصيات لا يمكن الوثوق بها، وتفضّل إيران استبدال الممثلين على طاولة المفاوضات.

في أعقاب الفيتو الإيراني على مشاركة المقربين، حدث تغيير في تركيبة فريق التفاوض الأمريكي. الآن، من يتصدرون واجهة المحادثات هم وزير الخارجية ماركو روبيو ونائب الرئيس جي. دي. فانس.

قال الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن نائب الرئيس جي.دي. فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو وآخرين يقودون المفاوضات مع إيران، وأعرب عن تفاؤله بأن هناك صفقة تلوح في الأفق. وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "نحن الآن في مفاوضات. هم من يقومون بذلك، مع ماركو، وجي.دي، وعدد من الأشخاص الذين يشاركون في ذلك".