"رخيصة وفتاكة" : المسيرة الإيرانية التي استهدفت منزلا في مدينة شمال إسرائيل

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تسببت مسيرة إيرانية من بين سبعة مسيرات أطلقت تجاه إسرائيل بضربة مباشرة بأحد المنازل بمدينة بيسان شمال إسرائيل والتسبب بأضرار جسيمة للمنزل، دون وقوع إصابات، هجوم المسيرات اليوم أدى الى إطلاق الصافرات بعدد من البلدات بأنحاء إسرائيل من ايلات وحتى هضبة الجولان، ووفقا لتقارير إسرائيلية تم اليوم توثيق إطلاق المسيرة من طراز شاهد 136، واليكم أهم مميزاتها.

رخيصة وفتاكة ضد الأهداف الثابتة

تُعتبر طائرة "شاهد 136" النموذج الرائد الذي يستخدمه الإيرانيون في عمليات الإطلاق باتجاه إسرائيل: تحمل الطائرة الإيرانية المسيرة رأسًا حربيًا قويًا في مقدمتها، وتُعتبر فعّالة بشكل رئيسي ضد الأهداف الثابتة. وهي طائرة مسيّرة انتحارية، تُعرف أيضًا باسم "السلاح المتجول"، وقد طورتها الشركة الصناعية الإيرانية.

على الرغم من وزنها الثقيل نسبيًا، تُعتبر طائرة "شاهد 136" محاكاة رخيصة للطائرة الانتحارية المسيرة "هاروف" - التي تنتجها شركة صناعات الفضاء الإيرانية.

التنقل: بفضل منصة الإطلاق، يمكن تركيب الوحدة بأكملها على أي شاحنة عسكرية أو تجارية - مما يسمح للمسلحين بتنفيذ عمليات "ضرب وهرب".

ويستخدم الإيرانيون هذا النموذج بشكل رئيسي، على ما يبدو بسبب "كفاءته" العالية مقارنةً بسعره المنخفض نسبيًا، مقارنةً بالطائرات المسيرة الأكثر حداثة وتطورًا.

بالإضافة إلى "شاهد 136"، تمتلك إيران طائرات مسيّرة أكثر قوة وتطورًا. من بينها، على سبيل المثال، طائرة "آرش". هذه طائرة حديثة نسبيًا وطويلة المدى، يستخدمها نظام آية الله منذ عام 2020. تتمتع الطائرة بدون طيار بالقدرة على الوصول إلى مسافة تزيد عن 2000 كيلومتر - وتحمل رأسًا حربيًا ثقيلًا - يزن 150 كجم.