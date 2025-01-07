قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني:"الشعب السوري انتفض لإزالة نظام فاسد"

قال قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني بهروز إثباتي خلال كلمة ألقاها بأحد المساجد في إيران، اليوم الثلاثاء،"الفساد في البنية والانهيار الاقتصادي من الداخل كانا سبباً في انهيار حكومة بشار الأسد"، وتابع "الشعب السوري انتفض لإزالة نظام فاسد".

واعتبر أن "روسيا كانت من العوامل الرئيسية في انهيار سوريا والأسد"ن ولفت إلى أن "صواريخنا العادية لا تؤثر كثيراً بالمواقع الأميركية".وأوضح أن "أميركا سترد إذا هاجمنا مواقعها وستضرب عشرات المواقع لنا".

وقال "خسرنا بشدة في سوريا". مشيرا إلى أن "انهيار نظام الرئيس السوري بشار الأسد، الذي كان حليفاً لطهران، في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.

يذكر أن طهران كانت دعمت الأسد بقوة على مدى سنوات من الحرب الأهلية، وأرسلت آلاف المقاتلين لمساندة القوات السورية المسلحة آنذاك، من ضمنهم عناصر بحزب الله.

لكن بعد الثامن من ديسمبر وسقوط الأسد، بات جلياً أنها خسرت حليفاً أساسياً وممراً برياً محورياً لتهريب السلاح إلى حزب الله في لبنان.

وقبيل سقوط الرئيس السوري السابق، بدا جلياً أن طهران فقدت الأمل في بقائه، وراحت تسحب مقاتليها ومستشاريها من سوريا.