إسرائيل: شرطة القدس تكشف عن اعتقالها 2 مشتبه بهما في التخطيط لتنفيذ هجمات على مدنيين في القدس ومستوطنة بيت أيل

كشف التحقيق أن المشتبه به تلقى توجيهات من شخص آخر لتنفيذ الهجوم وتوصل محققو الشرطة إلى أن المشتبه به وشريكه كانا يعتزمان شراء سلاح من نوع كارلو وتنفيذ عملية إطلاق نار بجوار مستوطنة بيت إيل

i24NEWS
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السكين التي تم العثور عليها بحوزة المشتبه به، 21 مايو 2024
السكين التي تم العثور عليها بحوزة المشتبه به، 21 مايو 2024Police Spokesperson

كشفت شرطة القدس الأحد عن قيام قوات الشرطة بإحباط مخططين لتنفيذ هجمات على مدنيين في البلدة القديمة في القدس وإطلاق نار على مستوطنة بيت إيل القريبة من رام الله ومن المقرر تقديم لاوائح اتهام بحقهما اليوم. 

ووفقا لبيان الشرطة فقد تم اعتقال فلسطيني (31 عاما) من الضفة الغربية في 21 من الشهر الفائت في البلدة القديمة في القدس، يقيم في إسرائيل بشكل غير قانوني وبحوزته سكين. وأفيد أن الرجل سلم نفسه لشرطة القدس قائلا إنه كان يخطط لتنفيذ عملية طعن في المنطقة، ولكنه ندم على ذلك في اللحظة الأخيرة.

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وأظهر التحقيق أنه في ذلك المساء قام بسرقة سكين من محل لبيع الفواكه في منطقة البلدة القديمة بغرض تنفيذ الهجوم وأخفاها في سرواله. وراح يبحث عن يهود متدينين أو رجال شرطة، لكنه لم ينفذ نواياه بعد أن ردعه على ما يبدو التواجد الكثيف لرجال الشرطة في المنطقة، وفي وقت لاحق، قام بتسليم نفسه وتم مصادرة السكين الذي كان بحوزته.

بالإضافة إلى ذلك، كشف التحقيق الذي أجرته الشرطة في منطقة القدس أن المشتبه به تلقى توجيهات من شخص آخر لتنفيذ الهجوم. وكشف محققو منطقة دافيد أن المشتبه به وشريكه كانا يعتزمان شراء سلاح من نوع كارلو وتنفيذ عملية إطلاق نار في منطقة مستوطنة بيت إيل.

وبعد حوالي ثلاثة أيام، في 24 أيار تم اعتقال المشتبه به الثاني (32 عامًا، فلسطيني) في منطقة رام الله بمساعدة الشاباك والجيش الإسرائيلي. 

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