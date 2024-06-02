كشفت شرطة القدس الأحد عن قيام قوات الشرطة بإحباط مخططين لتنفيذ هجمات على مدنيين في البلدة القديمة في القدس وإطلاق نار على مستوطنة بيت إيل القريبة من رام الله ومن المقرر تقديم لاوائح اتهام بحقهما اليوم.

ووفقا لبيان الشرطة فقد تم اعتقال فلسطيني (31 عاما) من الضفة الغربية في 21 من الشهر الفائت في البلدة القديمة في القدس، يقيم في إسرائيل بشكل غير قانوني وبحوزته سكين. وأفيد أن الرجل سلم نفسه لشرطة القدس قائلا إنه كان يخطط لتنفيذ عملية طعن في المنطقة، ولكنه ندم على ذلك في اللحظة الأخيرة.

وأظهر التحقيق أنه في ذلك المساء قام بسرقة سكين من محل لبيع الفواكه في منطقة البلدة القديمة بغرض تنفيذ الهجوم وأخفاها في سرواله. وراح يبحث عن يهود متدينين أو رجال شرطة، لكنه لم ينفذ نواياه بعد أن ردعه على ما يبدو التواجد الكثيف لرجال الشرطة في المنطقة، وفي وقت لاحق، قام بتسليم نفسه وتم مصادرة السكين الذي كان بحوزته.

بالإضافة إلى ذلك، كشف التحقيق الذي أجرته الشرطة في منطقة القدس أن المشتبه به تلقى توجيهات من شخص آخر لتنفيذ الهجوم. وكشف محققو منطقة دافيد أن المشتبه به وشريكه كانا يعتزمان شراء سلاح من نوع كارلو وتنفيذ عملية إطلاق نار في منطقة مستوطنة بيت إيل.

وبعد حوالي ثلاثة أيام، في 24 أيار تم اعتقال المشتبه به الثاني (32 عامًا، فلسطيني) في منطقة رام الله بمساعدة الشاباك والجيش الإسرائيلي.