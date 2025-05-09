نائب مساعد الرئيس الأميركي : زيارة ترمب للسعودية والإمارات وقطر ستشهد توقيع "اتفاقيات مثيرة جداً"

قال نائب مساعد الرئيس الأميركي ومدير مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض سيباستيان جوركا، اليوم الجمعة، بأن زيارة الرئيس دونالد ترمب إلى السعودية والإمارات وقطروالتي ستبدأ في الفترة من 13 إلى 16 مايو/ايار الجاري، ستبحث "الإمكانيات الهائلة للمنطقة، وتعزيز العلاقات في مجالات عدة منها الطاقة والذكاء الاصطناعي"، مشيراً في الوقت نفسه لـ"اتفاقيات مثيرة جداً" قد يتم توقيعها خلال الزيارة.

وأضاف جوركا في لقاء مع "الشرق"، أن "الرئيس ترمب عاد للبيت الأبيض وهو صانع الصفقات الأعظم بين جميع صانعي الصفقات، وما زلنا نهتم بالأمن، فسوريا قضية، وغزة قضية، لكننا الآن نريد التحدث عن النمو الاقتصادي".

ورداً على سؤال بشأن الرسالة التي يمكن أن يقدمها ترمب عن مستقبل المنطقة، أجاب نائب مساعد الرئيس الأميركي: "هناك أمران أساسيان، سواء تعلق الأمر بغزة أو بأوكرانيا، فإن أولوية الرئيس الأولى حقاً، كإنسان هي وقف سفك الدماء ووقف القتل، وضمان أمن مواطني الدول الصديقة لنا، وشركائنا، وحلفائنا"

ورداً على سؤال بشأن سبب استبعاد ترمب إسرائيل من زيارته للمنطقة، قال نائب مساعد الرئيس الأميركي: "لا أفهم من الأصل لماذا يُطرح هذا السؤال.. من هو أول زعيم دولة جاء إلى أميركا بعد التنصيب؟ كم مرة جاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؟ لقد جاء عدة مرات خلال أقل من 100 يوم".ولفت إلى أن ترمب يلتقي بنتنياهو "كلما كان ذلك مهماً في المكتب البيضاوي. لذا، فإن حقيقة أنه لن يذهب فعلياً إلى القدس، ليست قصة، والأمر غير ذي صلة".وأردف: "لقد تواجد في المكتب البيضاوي خلال عدة مناسبات في الأشهر الثلاثة الماضية فقط. وأعتقد أن ذلك يخبرك بكل ما تحتاج إلى معرفته عن العلاقة بين القدس وواشنطن".

وعن المفاوضات القائمة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامجها النووي، قال جوركا، إن "المحادثات مستمرة، ولكن ما يمكنني قوله علناً هو أن شيئاً لم يتغير فيما يخص الأهداف التي وضعناها، وما نطلبه من النظام في طهران".وأشار إلى أن ترمب "كتب رسالة واضحة للغاية إلى المرشد الإيراني وهي أنه يجب عليكم تفكيك قدراتكم النووية بالكامل، ويجب أن تتوقفوا عن تسليح ودعم وكلائكم الذين يزعزعون استقرار المنطقة من حماس إلى حزب الله (لبنان) إلى الحوثيين (اليمن) إلى حركة الشباب (الصومال)، وأي طرف آخر تدعمونه"وتوقع محللون أن تؤسس الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب للسعودية التي ستكون أول وجهة خارجية له منذ انتخابه، لعلاقات استراتيجية وأمنية أعمق بين البلدين.واعتبر أن تحقيق السلام في أوكرانيا "أولوية ترمب القصوى"، وأضاف: "ينطبق الأمر نفسه على الشرق الأوسط. أولاً: السلام بأسرع وقت ممكن. ثانياً: هو ليس حالماً طوباوياً، بل يعيش في العالم الواقعي".

ولفت المسؤول الأميركي، إلى أن "لديه (ترامب) سياسة أميركا أولاً، وهي لا تعني أميركا وحدها، أي: إذا أردت أن تكون صديقاً لنا، إذا كنت حليفاً كحال أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) فعليك أيضاً أن تتخذ خطوات لحماية منطقتك".

وأشار إلى أنه "في الإدارة الأولى، كنا نركّز على أن يقوم الشركاء بدور أكبر، ويمكنني أن أؤكد لك، بصفتي المدير الأعلى لمكافحة الإرهاب، أن هذا الأمر أكثر صحة اليوم".وتابع: "إذا أردت السلام، إذا أردت الاستقرار، فلا تتوقع من أميركا أن تفعل كل شيء. نعم، نحن أقوى دولة شهدها العالم على الإطلاق، ولدينا قدرات تحلم بها دول أخرى من حيث القوة العسكرية والخبرة. ولكن، إذا كنت صديقاً لأميركا، فعليك أن تتصرف على هذا النحو".