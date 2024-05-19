العاهل السعودي يجري فحوصات طبية اليوم لهذه الأسباب

أعلن الديوان الملكي اليوم أن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز يجري فحوصات طبية اليوم بعد ارتفاع في درجة حرارته ومعاناته ألم في المفاصل.

ووفقا للبيان الصادر "تقرر أن يُجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود... اليوم الأحد... فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، حيث يعاني - حفظه الله - ارتفاعاً في درجة الحرارة وألم في المفاصل، وقد ارتأى الفريق الطبي المعالج عمل بعض الفحوصات لتشخيص الحالة الصحية وللاطمئنان على صحته".

وهذه نبذه سريعة عن العاهل السعودي :

ولد سلمان بن عبد العزيز في 31 كانون الأول/ديسمبر 1935، وهو الابن الخامس والعشرون للملك السعودي المؤسس عبد عبد العزيز أل سعود، وتلقى تعليمه الأساسي في الرياض، وعين أميرا لمنطقة الرياض بالإنابة عن أخيه الأمير نايف بن عبد العزيز ، وأصبح أميرا للمنطقة بعد ذلك بعام واحد.

وشغل منصب وزارة الدفاع بأمر من الملك عبد الله بن عبد العزيز عام 2011، واختاره الملك عبد الله بن عبد العزيز وليا للعهد عام 2012، بعد وفاة الأمير نايف بن عبد العزيز الذي كان وليا للعهد آنذاك،وأصبح الملك سلمان بن عبد العزيز الملك السابع للمملكة العربية السعودية، وتسلم الحكم بعد وفاة أخيه غير الشقيق الملك عبد الله بن عبد العزيز في يناير/ كانون الثاني 2015.