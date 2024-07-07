بعد تحقيق سري: عملية خاصة لاعتقال مشتبهين بارتكاب جريمة قتل مواطن عربي في جنين

نفذت الشرطة الإسرائيلية بالتعاون من قوات المستعربين التابعة لحرس الحدود صباح اليوم عملية خاصة لاعتقال أربعة مشتبهين بعملية قتل شاب عربي في كفر كنا قبل شهر، واختبأت المجموعة الإجرامية بشقة قرب جنين.

بداية القضية كانت بتاريخ 21 أيار/مايو، عندما ورد بلاغ إلى مقر الشرطة حول حادثة إطلاق نار على مركبة في كفر كنا شمالاً، أصيب خلالها المرحوم نسيم حمزة - وتم إعلان وفاته لاحقاً في المستشفى.

وبدأ محققو وحدة مكافحة الجريمة "المروج" التابعة للمنطقة الشمالية تحقيقا سريا واستيضاح ملابسات القضية، وداهمت القوات أمس شقة اختبأ بها أفراد المجموعة الإجرامية الذين فروا منذ يوم القتل. وتم تمديد اعتقال الأربعة مساء السبت في محكمة الصلح في الناصرة، بناء على طلب الشرطة، حتى 14 تموز/يوليو.

كما اعتقل مشتبهين إضافيين من قرية كفر كنا خلال الأسبوع لغرض استكمال التحقيقات، والتي في نهايتها سيتم عرضهم أمام المحكمة لتمديد اعتقالهم.