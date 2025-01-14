إسرائيل: المحكمة العليا تقترح تعيين روي كحلون قائما بأعمال مفوض الخدمة المدنية لمدة 3 أشهر

أوصى ثلاثة قضاة في محكمة العدل العليا في إسرائيل، مساء اليوم الثلاثاء، بعدم استبعاد المحامي روي كحلون، مرشح رئيس الوزراء الإسر ائيلي بنيامين نتنياهو لمنصب ممثل الخدمة المدنية.، وبحسب اقتراحهم، فإن كحلون -الذي يشغل حاليا منصب القائم بأعمال رئيس الشرطة، سيتولى منصبه لمدة ثلاثة أشهر فقط، دون إمكانية تمديد ولايته.

وكان نتنياهو، قد عيّن الأسبوع المنصرم المحامي كحلون في منصب القائم بأعمال مفوض الخدمة المدنية - على الرغم من معارضة النائب العام غالي بهاراف ميارا. وذكر مكتبه في ذلك الوقت أن "رئيس الوزراء قرر عدم العثور على فجوة بين الطريقة التي عرض بها كحلون تجربته الإدارية العليا والحقائق"، وفي أعقاب ذلك، تقدمت حركة جودة الحكم بالتماس إلى محكمة العدل العليا مطالبة بإلغاء قرار نتنياهو.

وذكر مكتب نتنياهو في حينه أن "رئيس الوزراء قرر أنه لم يتم العثور على أي تناقض بين الطريقة التي تم بها عرض الخبرة الإدارية العليا للمحامي كحلون والحقائق، ولذلك قرر تعيينه في المنصب وعدم الأخذ بنصيحة المستشارة القانونية للحكومة كما وردت في رسالته إليها".

وأكد بيان مكتب نتنياهو على أن "كحلون يتمتع بخبرة تمتد لعقد من الزمان في مجال الانضباط في الخدمة المدنية، بما في ذلك حوالي ست سنوات كمحامي للمستشار القانوني للحكومة والسلطة القانونية التوجيهية لمفوض الخدمة المدنية في هذا المجال، وشغل خلال العام المنصرم منصب رئيس وحدة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي في مكتب رئيس الوزراء"