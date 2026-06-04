تقارير: تدخل أردوغان يوقف خطة أمريكية إسرائيلية سرية لدعم الأكراد في ايران

كشفت تقرير لموقع "واينت" عن تفاصيل خطة سرية قيل إنها استهدفت دعم مجموعات كردية في إطار جهود للضغط على النظام الإيراني، قبل أن يتم إيقافها نتيجة اعتراضات تركية ومخاوف أمريكية من تداعياتها الإقليمية.

وبحسب تقرير واينت، تضمنت الخطة تزويد فصائل كردية بأسلحة ومعدات عسكرية، بعضها قيل إنه صودر خلال العمليات العسكرية ضد حماس في قطاع غزة وحزب الله في لبنان. كما أشارت المعلومات إلى مشاركة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في تقديم دعم لوجستي وتدريبي، شمل أسلحة خفيفة وصواريخ مضادة للدروع ومركبات ومساعدات مالية.

ووفقاً للتقرير، كانت الخطة تهدف إلى إشراك مجموعات كردية في تحركات ميدانية داخل إيران، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعرب عن معارضته الشديدة للمشروع خلال اتصالات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محذراً من أن دعم الجماعات الكردية قد ينعكس على الأمن القومي التركي ويؤدي إلى اضطرابات إقليمية أوسع.

وأفاد التقرير بأن إدارة ترامب أوقفت الخطة في نهاية المطاف، وسط شكوك حول جاهزية المجموعات الكردية لتنفيذ المهمة، ومخاوف من تعرضها لخسائر كبيرة في حال اندلاع مواجهة مباشرة مع القوات الإيرانية. حتى أن ترامب نفسه صرّح بأن الإيرانيين سيذبحونهم. أثارت الخطة قلقًا بالغًا لدى القيادة الإيرانية، التي استعدت لها بقوات كبيرة. وكان هذا سببًا آخر لعزوف طهران عن المشاركة في الحملة

كما تحدث التقارير عن تحركات دبلوماسية وأمنية تركية لإقناع أطراف كردية بعدم الانخراط في أي عمليات ضد إيران، وسط مخاوف من توسع الصراع إلى دول ومكونات أخرى في المنطقة.