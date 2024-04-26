تقرير: الرئيس التركي سيؤجل زيارته للبيت الأبيض

اعلنت وكالة"بلومبيرغ"، مساء اليوم الجمعة، ان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيؤجل زيارته للبيت الأبيض، مشيرة إلى أن الزيارة المرتقبة تأتي مع استمرار حرب إسرائيل على غزة، وبعد أن هاجمت إيران وإسرائيل أراضي كل منهما، ما أثار مخاوف من احتمال اقتراب صراع أوسع في الشرق الأوسط.

وفي السياق ذكرت صحيفة “حرييت” التركية أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يصدر تعليمات بإلغاء زيارته المقررة إلى الولايات المتحدة" وسط أنباء أفادت “بإلغاء الزيارة”.

وكتبت الصحيفة: “لم يصدر الرئيس أردوغان تعليمات بإلغاء الزيارة، ويبحث وفدا تركيا والولايات المتحدة برنامج الزيارة” وأضافت “بعد زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية لتركيا تحاول مجموعة مرتبطة باللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة منع هذه الزيارة”.

وأعلن في وقت سابق عن لقاء أردوغان والرئيس الأمريكي جو بايدن في الولايات المتحدة في 9 مايو/ ايار الوشيك.

لكن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي قال لاحقا إن "جدول بايدن لا يتضمن حتى الآن اتصالات مع نظيره التركي، وليس لدى البيت الأبيض ما يقوله في هذا الشأن".

وكان مسؤولون أميركيون وأتراك قد قالوا في مارس/آذار المنصرم ، إن أردوغان سيزور الولايات المتحدة في التاسع من مايو/ايار الوشيك. حيث سيلتقي خلالها نظيره الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض، إذ يجتمع الطرفان في وقت حساس من حياتهما السياسية، وفي ظل مخاوف من اتساع رقعة الصراع بمنطقة الشرق الأوسط.