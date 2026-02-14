غراهام للسعودية والإمارات: الخلافات الإقليمية تعزز نفوذ إيران

ركّز السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام في كلمته خلال مؤتمر ميونيخ للأمن على دول الخليج، موجّهًا رسائل مباشرة إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، دعا فيهما إلى تجاوز الخلافات الثنائية وتوحيد الجهود في مواجهة إيران.

وفي خطاب اتسم بلهجة صريحة، طالب غراهام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد بوقف التوترات المتبادلة، معتبرًا أن استمرار الخلافات، لا سيما في ملفات إقليمية مثل اليمن والسودان، يصب في مصلحة طهران ويمنحها مساحة أوسع للتحرك.

وأكد السيناتور الأمريكي أن الانقسام بين القوى السنية في المنطقة يضعف الجبهة الإقليمية، محذرًا من أن المرحلة الحالية تمثل "لحظة تاريخية" تتطلب تنسيقًا خليجيًا أكبر لمواجهة التحديات الأمنية، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني ونفوذ طهران الإقليمي.

وشدد غراهام على أن الولايات المتحدة تتوقع من حلفائها في الخليج لعب دور أكثر انسجامًا وتماسكًا، معتبرًا أن تشكيل جبهة موحدة سيعزز فرص احتواء إيران والحد من تصعيدها في المنطقة.

وجاءت تصريحات غراهام ضمن خطاب أوسع تناول فيه السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، إلا أن الجزء الأبرز منه خُصص للدعوة إلى إعادة ترتيب البيت الخليجي كمدخل أساسي لمواجهة طهران.