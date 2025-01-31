البيت الأبيض: ترامب ونتنياهو سيعقدان اجتماع عمل يوم الثلاثاء الوشيك

قال البيت الأبيض في بيان،اليوم الجمعة، إن" اجتماع ترامب ونتنياهو، الثلاثاء الوشيك يظهر دعمه المستمر لإسرائيل وضمان أن يدفع الإرهابيون في تلك المنطقة ثمنا باهظا"، وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري، مساء اليوم الجمعة، أنه "من المتوقع اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرتين في واشنطن، الثلاثاء الوشيك"،

وأشار إلى أن "الاجتماعين مرة من أجل اجتماع عمل، والأخرى من أجل عشاء غير رسمي"، ومن المقرر عقد اجتماع عمل أول في حوالي الساعة 12 ظهرا (الخامسة مساء بتوقيت غرينتش)، يليه عشاء غير رسمي بحضور زوجتيهما.

يأتي ذلك في ظل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ، قبل أيام قليلة.

وأوضح أن الطرفين سيعقدان اجتماع عمل في منتصف النهار، ثم عشاء غير رسمي بحضور زوجتيهما.

وكان نتنياهو قد تلقى دعوة من الرئيس الأميركي لزيارة البيت الأبيض في الرابع من فبراير/شباط الوشيك، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الثلاثاء الوشيك، وجاء في بيان أن "رئيس الوزراء نتانياهو هو أول زعيم أجنبي يدعى إلى البيت الأبيض في الولاية الرئاسية الثانية لترامب".

وكانت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية ذكرت، في وقت سابق من اليوم الجمعة، قج ذكرت أن "نتنياهو يتوجه إلى واشنطن، الأحد الوشيك، ليجتمع مع ترمب الثلاثاء الوشيك.