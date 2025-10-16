مصر تعلن عن مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، أن مصر ستستضيف في نوفمبر\تشرين ثاني المقبل، في القاهرة، مؤتمراً دولياً مخصصاً لإعادة إعمار قطاع غزة.

في مقابلة مع شبكة CNN، أوضح وزير الخارجية أن هذه المبادرة تندرج في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تنص على عملية إعادة إعمار على عدة مراحل: وقف إطلاق النار، المساعدة الإنسانية، منع أي تهجير قسري أو ضم، ثم إطلاق مرحلة إعادة الإعمار.

وفقاً لعبد العاطي، سيشهد المؤتمر مشاركة دولية واسعة، ولا سيما من الولايات المتحدة، والأمم المتحدة، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، وفرنسا، ودول الخليج، واليابان، وشركاء عالميين آخرين.