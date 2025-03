وزير خارجية مصر: سنبدأ في تدريب عناصر الشرطة التابعين للسلطة الفلسطينية بقطاع غزة

وصف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الخطة المصرية العربية لإعادة إعمار غزة بـ"المتكاملة تجيب عن الأسئلة المطروحة فيما يتعلق بعملية إعادة الإعمار، وتتضمن أطر زمنية ومراحل محددة، مرحلة أولى للتعافي المبكر، وهي الأكثر أهمية وإلحاحاً في الوقت الراهن، حتى نستطيع إيجاد مأوى مؤقت لسكان القطاع المتواجدين في العراء ممن فقدوا منازلهم".

