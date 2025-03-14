وزير خارجية مصر: سنبدأ في تدريب عناصر الشرطة التابعين للسلطة الفلسطينية بقطاع غزة

وصف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الخطة المصرية العربية لإعادة إعمار غزة بـ"المتكاملة تجيب عن الأسئلة المطروحة فيما يتعلق بعملية إعادة الإعمار، وتتضمن أطر زمنية ومراحل محددة، مرحلة أولى للتعافي المبكر، وهي الأكثر أهمية وإلحاحاً في الوقت الراهن، حتى نستطيع إيجاد مأوى مؤقت لسكان القطاع المتواجدين في العراء ممن فقدوا منازلهم".

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وكشف عبد العاطي أنه "من المتوقع أن تكون هناك قوة دولية موجودة على أرض الواقع تنتشر ليس فقط في قطاع غزة ولكن أيضاً في الضفة الغربية مرة أخرى للتأكيد على الترابط العضوي والموضوعي بين الضفة والقطاع"

وعرض عبد العاطي في في حوار مع "الشرق" الرؤية التي وردت في الخطة لقضايا إدارة القطاع ومعالجة الفراغ الأمني، وما دار في اجتماع الدوحة مع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وتفاصيل المؤتمر الذي تستضيفه القاهرة نهاية أبريل/نيسان الوشيك بشأن إعادة الإعمار.

وأعرب عبد العاطي، عن تقديره لتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأخيرة، بأنه "لا أحد يريد طرد الفلسطينيين من أراضيهم"، موضحاً أن لقاء اللجنة السداسية العربية مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، الأربعاء المنصرم، في الدوحة، شهد الاتفاق على أن تكون الخطة العربية "هي الأساس لإعادة الإعمار في القطاع".

وبشأن انتشار قوة دولية في قطاع غزة والضفة الغربية، حسبما ورد في نص الخطة، أشار عبد العاطي إلى أن ذلك لـ"التأكيد على الترابط بين الضفة والقطاع"، وذلك "ضمن الخطوات الملموسة المتخذة على صعيد إقامة الدولة الفلسطينية"، كما كشف تفاصيل اعتزام القاهرة تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، في نهاية أبريل/نيسان الوشيك.