قد يعجبك أيضًا -

على خلفية ضجة مخرجات مؤتمر الحسكة ، ومباحثات وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في أنقرة مع نظيره التركي هاكان فيدان، شدد المحلل السياسي د.مهند حافظ اوغلو على أن "مباحثات الشيباني الأخيرة في أنقرة أهم حدث بعد سقوط الأسد". لمتابعة مداخلته كاملة.

جاء تصريح اوغلو خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال :" هذا اليوم على المستوى العملي والتحركات التي ستكون لاحقا في الداخل السوري هو ثاني أهم يوم بعد سقوط النظام السوري.. من خلف الكواليس ركزت المباحثات على ملف الجزيرة السورية ، يبدو أنه توجد قناعة لدى أنقرة ودمشق بأن قسد لن تنظوي تحت الجيش العربي السوري، فعمليا هي لم تعترف أصلا بهذه الدولة الجديدة.. نتحدث عن مرحلة جديدة على المستوى الأمني والعسكري"

رابط الحلقة كاملة :