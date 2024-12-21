الحكومة السورية المؤقتة: تعيين مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع

أعلنت القيادة الجديدة في سوريا، مساء اليوم السبت، عن تعيين مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع في الحكومة المؤقتة، وشغل أبو قصرة، الذي كان معروفاً باسم "أبو حسن 600"، منصب القائد العام للجناح العسكري لـ"هيئة تحرير الشام"؛ ليصبح أحد أبرز قادة إدارة العمليات العسكرية التي أطاحت بنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وأبو قصرة من مواليد مدينة حلفايا في ريف حماة، وحاصل على البكالوريوس في الهندسة الزراعية.

وأبو قصرة حائز على درجة البكالوريوس في الهندسة الزراعية، وعمل كمهندس القدرات العسكرية في المناطق المحررة منذ انطلاق العمليات المسلحة، حيث قاد معظم العمليات.

وفي السياق أعلن القائد العام لغرفة التنسيق العسكري، أحمد الشرع الملقب بأبو محمد الجولاني، أن "جميع الفصائل العسكرية سيتم دمجها في مؤسسة واحدة تحت إدارة وزارة الدفاع في الجيش السوري الجديد، في خطوة تهدف إلى توحيد القوى العسكرية وتنظيمها ضمن إطار مؤسساتي.

وكانت القيادة الجديدة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم السبت ، عن تعيين أسعد حسن الشيباني مسؤولا عن حقيقة وزارة الخارجية في الحكومة السورية الجديدة، جاء هذا وفقا لما أعلنته وكالة سانا للأنباء، ووفقا لمصادر إعلامية فإن الشيباني من مؤسسي "جبهة النصرة" مع أبو محمد الجولاني.

وذكرت هذه المصادر الإعلامية أن الشيباني والمعروف بـ"زيد العطار" كان اسما حركيا لرئيس الإدارة السياسية التابعة لهيئة تحرير الشام ، والتي باتت تسيطر على معظم الأراضي السورية كسلطة أمر واقع منذ 9 كانون أول/ديسمبر 2024، وهو مرشح لتولي منصب وزير الخارجية.