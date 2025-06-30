مستوطنون يضرمون النار في منشأة أمنية إسرائيلية قرب رام الله

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أشعل مثيرو شغب يهود النارَ وخربوا منشأةً أمنيةً في منطقة رام الله أمس، تحتوي على أنظمةٍ لإحباط الهجمات المسلحة . وكتب المستوطنون شعاراتٍ على جدران المنشأة، منها عبارات "انتقام" و"إطلاق نار". وتُجري الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تحقيقًا لمعرفة ما إذا كان عمل الموقع، الذي استُثمرت فيه ملايين الشواقل، قد تأثر بسبب الاعتداء عليه.

من جانبه أعلن مسؤول أمني أنه جرى حاليا اعتقال مشتبهين بتورطهم بأعمال الشغب بالمنشأة الأمنية، كما أن الشاباك منخرط في التحقيقات حول الحدث.

هذا وأدان الجيش الإسرائيلي العنف الذي يمارس ضد عناصره من قبل المستوطنين :"نتوقع محاسبة الإسرائيليين الذي يعتدون على القوات التي تؤدي مهامها لحماية أمن مواطني إسرائيل"

كما أدانت المعارضة الأحداث، ووجه معسكر الدولة أصابع الاتهام إلى سموتريتش وبن غفير ووزراء آخرين. عضو الكنيست آيزنكوت: "من قدم الإدارة المدنية الى سموتريتش، ولواء يهودا والسامرة الى بن غفير، زرع الروح في الاتفاقيات الائتلافية، واليوم نحصد جميعًا ثمارها". وأضاف غانتس: "يبدأ الأمر من روح داعمة خطيرة تُغذّي العنف والإرهاب اليهودي، تصدر من وزراء في الحكومة. الإدانات الضعيفة لن تُوقف العنف، بل الأفعال فقط".

دعا الوزير سموتريتش إلى التحقيق في الحادثة: "المجرمون مجرمون في كل مكان في البلاد. العنف ضد قوات الأمن وتدمير الممتلكات تجاوزٌ للخط الأحمر. أدعو إلى التحقيق في الأحداث وتقديم المسؤولين للعدالة. الاستيطان في يهودا والسامرة هو الوجه الجميل لإسرائيل. لا علاقة له بحوادث من هذا النوع". الوزير بن غفير: "إن المساس بقوات الأمن وجنود الجيش الإسرائيلي، أبناءنا وإخوتنا وحماتنا، خط أحمر. يجب التعامل معهم بأقصى درجات الجدية. نحن إخوة".