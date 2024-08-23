الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي "إيفياتار أتوار" في معارك بقطاع غزة ليرتفع عدد القتلى إلى 335

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم الجمعة، عن"مقتل الرقيب أول (احتياط) إيفياتار أتوار (24 عاما) وإصابة أربعة أخرون بجروح خطيرة، في معارك بقطاع غزة" ليرتفع عدد القتلى إلى 335.

وتابع البيان"كان إيفياتار أتوار يعمل بالمنطقة العازلة بين شمال قطاع غزة والوسط والجنوب، من ماشا هعين، مقاتل في اللواء 6310، لواء القدس (16)"

ويظهر التحقيق الأولي أن الجنود قاموا صباح أمس بعملية في حي الزيتون شمال، في الساعة 08:23 استعدت قوة من المديرية العامة للمناطق البحثية التابعة للواء 16 احتياط للدخول إلى منزل خاص مكون من طابقين لتوسيع المنطقة الأمنية.

في البداية قاموا بمسحه ضوئيًا بطائرات بدون طيار وكان كل شيء على ما يرام. وعندما بدأت القوة بالدخول، كان لدى قائد الفريق واثنين من المقاتلين الوقت الكافي لدخول المنزل، حيث رصدت كاميرا عكسية مثبتة في مكان قريب القوة وقامت بتفعيل عبوة موضوعة على جدار مجاور. يبدو من التحقيق الأولي أن الكاميرا الخلفية الصغيرة التي لا يمكن التعرف عليها تقريبًا هي التي قامت بتنشيط الشاحن.