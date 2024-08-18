"تلقى مكالمة للصعود إلى الطابق السابع": تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال قائد أركان حزب الله فؤاد شكر

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية تفاصيل جديدة عن اغتيال رئيس أركان حزب الله فؤاد شكر، اليوم (الأحد)، وبحسب ما ورد في التقرير، فإن القائد الذي لا يعرفه إلا قليلون لأنه حافظ على السرية، قضى يومه الأخير، في 30 تموز/يوليو في مكتبه في الطابق الثاني من مبنى سكني في حي الضاحية جنوب بيروت، وذلك وفقا لما أفاد به مسؤول رسمي في حزب الله.

عاش شكر في الطابق السابع من نفس المبنى، وذلك على الأرجح للحد من حاجته للتجول في المناطق المفتوحة. وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله عندما نعاه إنه كان على اتصال به حتى ساعات قليلة قبل أن يتم القضاء عليه.

وفي ذلك المساء أيضًا، تلقى شكر مكالمة هاتفية من رجل طلب منه الحضور إلى شقته التي تقع خمسة طوابق أعلى في الطابق السابع، حيث كان من الأسهل تنفيذ هجوم دقيق بالنظر إلى المباني المحيطة. وأضاف المصدر أن المكالمة جاءت على ما يبدو من شخص قام باختراق شبكة الاتصالات الداخلية لحزب الله.

وأضاف المسؤول أن حزب الله وإيران يواصلان التحقيق في الفشل الاستخباراتي، لكنهما يعتقدان أن إسرائيل اخترقت الأنظمة المغلقة وبالتالي تغلبت على المراقبة المضادة للمنظمة بفضل تكنولوجيا أفضل واختراق للأنظمة.