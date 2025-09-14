"عمل بربري، إرهاب دولة": رئيس وزراء قطر يهاجم إسرائيل

قد يعجبك أيضًا -

هاجم رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية في الدولة، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم (الأحد) إسرائيل بسبب الهجوم في الدوحة. في تصريحاته، قال إن العملية "انتهاك للقانون الدولي" ووصفها بأنها "إرهاب دولة".

آل ثاني أشار إلى أن "العدوان الإسرائيلي 'والخائن' نُفذ في وقت كانت فيه قطر تعمل في إطار المفاوضات حول وضع قطاع غزة"، وقال إن العملية ليست مجرد هجوم على موقع ما، بل "هجوم على مبدأ الوساطة ذاته"، وهدد بأن خطوة كهذه ستؤدي إلى فشل المحادثات بين الأطراف.

وفيما بعد، أضاف رئيس وزراء قطر: "إن الإجراءات الإسرائيلية لن تردعنا عن مواصلة جهودنا مع مصر والولايات المتحدة من أجل وقف الحرب في غزة"، لكنه أشار إلى أنه "لا يمكن السكوت أمام هذا العدوان الهمجي". وقال آل ثاني إن بلاده تقدر "الإجماع الدولي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في إدانة إسرائيل ودعمها".

كما ذُكر، الهجوم في الدوحة وقع في الأسبوع الماضي، عندما أغارت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي "بشكل مركز" على مبنى يُشتبه بأن قادة حماس يتواجدون فيه. رئيس الحكومة الإسرائيلية تطرق مساء أمس للعملية وقال إن "قادة حماس المقيمين في قطر لا يهمهم سكان القطاع، وإذا تم اغتيالهم- ستزول العقبة الرئيسية أمام تحرير جميع المختطفين". بالإضافة إلى ذلك، التقى رئيس وزراء قطر يوم الجمعة الماضية رئيس الولايات المتحدة. وقد أبلغ ترامب آل ثاني أنه لن يحدث هجوم إسرائيلي آخر.