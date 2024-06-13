تقرير: مبادرة لإحياء الحوار الحكومي مع قسد والإدارة الذاتية الكردية شمال سوريا

تتحرك مجموعة من الوجهاء والسياسيين والنشطاء الاجتماعيين لإطلاق مباردة لإحياء الحوار الحكومي مع الإدارة الذاتية الكردية شمال سوريا وقسد، جاء هذا وفقا لما نقله مصدر كردي مستقل لصحيفة الأخبار اللبنانية.

AP Photo/Baderkhan Ahmad

ووفقا للتقرير فإن "مجموعة من السياسيين والوجهاء والفعاليات الاجتماعية والأهلية الكردية تتجهز لإطلاق مبادرة لإحياء الحوار الحكومي مع الإدارة الذاتية وقسد". وأشار المصدر أن "المبادرة تتوازى مع ضغوطات أمريكية وفرنسية لإحياء الحوار الكردي -الكردي تمهيدا لتوقيع اتفاقية مصالحة بين الجانبين".

وكشف المصدر أن "الولايات المتحدة وفرنسا أبلغتا قسد عدم اعتراضهما عن أي خطوة للحوار والمصالحة سواء مع الحكومة أو المعارضة" ولفت إلى إن "كل من الحكومة والإدارة الذاتية أبدت انفتاحا على المبادرة، مع إمكانية البدء بالقضايا الأقل خلافية، للوصول الى محددات أساسية للحوار".

وأضاف بأن "الوصول الى اتفاق بين الطرفين مهمة صعبة جدا، في ظل الخلافات العميقة بينهما" معتبرا أنه "رغم صعوبة المهمة لكن الحوار هو الحل الأفضل ، بظل وجود توجهات تركية خطيرة الى احتلال مزيد من الأراضي السورية".