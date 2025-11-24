عقدت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي، برئاسة النائب بوعاز بيسموت، اليوم جلسة ناقشت الوضع الإنساني والأمني للطائفة الدرزية في سوريا، خصوصًا في منطقة السويداء جنوب البلاد، وذلك على خلفية تصاعد أعمال العنف خلال العام الماضي والتي أسفرت عن مقتل وجرح آلاف المدنيين وتهجير عشرات الآلاف.

وجاء الاجتماع بحضور ممثلي المجلس القومي للأمن، الجيش الإسرائيلي، وزارة الخارجية ووزارة الأمن، حيث جرى الجزء الأول من الجلسة بشكل علني، فيما عُقد الجزء الثاني سريًا لمتابعة تفاصيل الوضع مع الجهات المختصة.

وأكد بيسموت في افتتاح الجلسة أن إسرائيل تقف إلى جانب الطائفة الدرزية، قائلاً:

"لدولة إسرائيل دين كبير تجاه إخوتنا الدروز، سواء قبل أحداث 7 أكتوبر أو بعدها. الوضع في السويداء بعيد عن الحلول، وكلنا ندرك فظائع ما يحدث هناك."

من جانبه، وصف الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفّق طريف، الأحداث الأخيرة بأنها فظائع شبيهة بما حدث أثناء الهولوكوست، مشيرًا إلى تهجير أكثر من 150 ألف شخص واحتجاز أكثر من 600 بينهم نساء وأطفال، داعيًا إسرائيل إلى تكثيف الدعم الإنساني والاستجابة الفورية للوضع المتدهور.

واختتم بيسموت الجلسة بالقول: "حتى إشعار آخر، جولاَني بالنسبة لي ينتمي إلى المتطرفين، وعلى أفعاله تجاه إخوتنا الدروز تقع مسؤولية."