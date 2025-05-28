ترامب: "حذرت نتنياهو من مهاجمة إيران"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم (الأربعاء) إن المحادثات النووية مع إيران "تسير على ما يرام"، وأعرب عن تفاؤله بفرص التوصل إلى اتفاق: "لدي شعور جيد للغاية. أعتقد أننا سنحقق نتيجة منطقية. هناك نتيجتان فقط - ذكية أو عنيفة - ولا أعتقد أن أحدًا يرغب في الأخرى".

في خطاب ألقاه في البيت الأبيض، أكد ترامب أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأوضح له أنه "ليس من المناسب مهاجمة إيران الآن". وقال: "لدينا زخم قوي، ونريد أن نمنحه فرصة".

تأتي تصريحات ترامب في أعقاب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز صباح اليوم - وهو ما يؤكده عمليًا - يفيد بأن نتنياهو هدد بعرقلة المحادثات النووية بمهاجمة منشآت التخصيب الإيرانية، مما تسبب في توترات في المحادثة بين الزعيمين. ووفقًا للتقرير، تقدر الاستخبارات الأمريكية أن إسرائيل قادرة على شن هجوم خلال سبع ساعات فقط من تلقي الأمر.

في ظل هذه الأمور، صرحت مصادر إيرانية لوكالة رويترز أن إيران "تدرس وقف تخصيب اليورانيوم - إذا اعترفت الولايات المتحدة بحقها المدني في التخصيب". كما ذُكر أن "أي وقف مؤقت للتخصيب بموجب "تفاهم سياسي" سيتطلب الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة من قبل الولايات المتحدة".

أفدنا مؤخرًا بوجود قلق متزايد في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن يوقع ترامب اتفاقًا يمنح إيران قدرات تخصيب، في حين يحاول تصوير التفاهمات الجديدة على أنها أقوى من اتفاق إدارة أوباما لعام 2015. نفى ديوان نتنياهو هذا التقرير، واصفًا إياه بأنه "أخبار كاذبة".

على الرغم من الهدوء المؤقت، تشير التقديرات إلى أن العمل العسكري في إسرائيل غير مستبعد - حتى في حال التوصل إلى اتفاق. ويقدر مسؤولون أمريكيون كبار أنه إذا شنت إيران هجومًا مضادًا، ووقفت إسرائيل بمفردها، فلن يكون أمام الولايات المتحدة خيار سوى التدخل ومساعدة إسرائيل.