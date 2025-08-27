قد يعجبك أيضًا -

يخضع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأسابيع الأخيرة لحراسة مشددة بسبب تهديد يفيد بأن إيران تحاول اغتياله، وذلك حسبما أفاد تقرير الليلة (بين الثلاثاء والأربعاء) في "وول ستريت جورنال".

وفقًا للتقرير، فإن غروسي يخضع لحراسة من قبل وحدة النخبة في أجهزة الأمن النمساوية، حيث تقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تم تخصيص تعزيزات أمنية لرئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية على ما يبدو في نهاية شهر يونيو\حزيران بعد أن تلقت النمسا معلومات استخباراتية حول تهديد لحياته في أعقاب حرب إسرائيل-إيران.

وقال فريدريك دال، المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية :"يمكننا أن نؤكد أن النمسا أرسلت وحدة النخبة، لكن لا يمكننا التأكيد من أين جاء التهديد المحدد"، .

هذا أكد غروسي أمس أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عادوا إلى إيران لأول مرة منذ الحرب مع إسرائيل. وأضاف مصدر مطلع على التفاصيل لـ i24NEWS.: "المفاوضات حول الرقابة تقدمت. لا تزال هناك بعض النقاط غير المحلولة، ويتم مناقشتها. من المتوقع أن تستأنف عمليات التفتيش في المواقع المعتمدة".