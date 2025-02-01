"بعد فتحه لأول مرة ومرور 50 مرضى غزيين"|| ما هي الآلية الجديدة في معبر رفح ومن يسيطر عليه؟

للمرة الأولى منذ سيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح في شهر مايو/أيار، غادر عبر المعبر للمرة الأولى اليوم 50 مصابا فلسطينيًا، بما يشمل عناصر من حماس. في الوقت نفسه، أفادت وسائل إعلام عربية أن وفدا من كبار مسؤولي حماس من المتوقع أن يصلوا الى القاهرة الأسبوع المقبل بغرض إجراء مناقشات عن المرحلة القادمة من صفقة المختطفين.

وحول أهم المعلومات عن فتح معبر رفح، اليكم هذه المعطيات الهامة

بدأ اليوم خروج 50 مصابا من غزة بينهم عناصر حماس عن طريق معبر رفح ، والذين رافق كل واحد منهم ثلاثة مرافقين – كما نقل المصابون من مستشفى الشفاء ومستشفى ناصر بحافلات الى المعبر.

وسيتم نقل المصابين والمرضى الى عدة مستشفيات مصرية: في القاهرة، العريش شمال سيناء، والمنصورة بالدقهلية شمال القاهرة، وذلك وفقا لنوع العلاج المطلوب.

من يسيطر على معبر رفح؟

ويسيطر على المعبر قوة EUBAM تابعة للاتحاد الأوروبي والتي نشطت بالسابق في القطاع مع مسؤولين غزيين لا ينتمون الى حركة حماس ويرتبطون مع فتح (جزء منهم يعتبر من موظفي السلطة الفلسطينية في الماضي).

وعين عضو فتح اياد ناصر للاشراف على معبر رفح من قبل السلطة الفلسطينية، وهو موجود هناك حتى قبل الحرب، حيث كان مسؤولاً عن الشؤون المدنية في غزة نيابة عن السلطة الفلسطينية.

وفقا لتقارير عربية، يعمل 50 من سكان غزة والموالين للسلطة الفلسطينية في المعبر (كانوا هناك بالفعل قبل سيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح في مايو/ايار)، بما في ذلك الموظفين المرتبطين بجوازات السفر والخدمات اللوجستية، وتنسيق قوائم الركاب والعودة، بالتنسيق مع وفدي الاتحاد الأوروبي ومصر. إضافة الى ذلك تم إنشاء آلية أمنية تشرف على مرور سكان غزة.