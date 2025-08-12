نحو تغيير طريقة عملها في لبنان ؟ كافة الخيارات المتاحة لامكانية حل اليونيفيل

قد يعجبك أيضًا -

هل نحن على أعتاب تغيير في لبنان؟ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيحسم نهاية الشهر بشأن استمرار عمل قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، هكذا أفاد مراسل الشؤون الديبلوماسية في القناة العبرية عميحاي شتاين بنشر أول الاثنين

تُدرك إسرائيل والولايات المتحدة وجود فرصة سانحة لحسم مهمة القوة في لبنان، في ظل مخاوف من دعمها لحزب الله. لذلك، تُهدد الولايات المتحدة بأنه في حال عدم حدوث أي تغيير في أنشطة اليونيفيل، فإنها ستطالب بإلغائها.

الخيارات التي يتم بحثها في هذه المرحلة هي:

• إلغاء النشاط بالكامل

• تمديد التفويض لسنة مع تعديله

• تمديد التفويض لمدة سنة وبعد ذلك حل القوة

يمكن القول بشكل مؤكد أن هذه القوة، كما عرفناها حتى الآن، لن تكون موجودة بعد الآن, وفي الوقت الحالي يبقى علينا فقط الانتظار لمعرفة ما إذا كانت ستُلغى تمامًا أو أن طريقة عملها ستتغير.