بعد تهريبها من دورة المياه من قبل ابنتها: والدة الوزيرة الإسرائيلية ماي جولان تحضر التحقيق

بعد الدراما في مركز الشرطة، والدة الوزيرة للمساواة الاجتماعية وتعزيز مكانة المرأة في إسرائيل ماي جولان، حضرت صباح اليوم (الجمعة) للتحقيق في وحدة لاهاف 433. ريمونا وصلت بسيارة الوزيرة، التي أوصلتها، وأدخلها المحققون إلى المركز.

كما ذُكر، مساء أمس حضرت ريمونا جولان للتحقيق، إلا أن الوزيرة التي وصلت إلى المحطة أخذتها قبل أن تنهي التحقيق، عندما خرجت إلى دورة المياه. من جانب ماي جولان جاء في بيان أمس أن والدتها "امرأة مسنة ومريضة، والمحققون رفضوا السماح للوزيرة وللمحامية التي حضرت معهما بالتأكد من أن التحقيق لن يسبب لها ضرراً صحياً لا يمكن إصلاحه".

علمت i24NEWS مؤخرًا أنه جرت مفاوضات متقدمة للغاية للتوصل إلى اتفاق "شاهد ملك" مع أحد المشتبه بهم الرئيسيين في القضية - لكنه تراجع عن التوقيع على الاتفاق. على إثر ذلك، سارعت الشرطة إلى إصدار أمر حظر نشر بشأن تفاصيل التحقيق المتعلقة به وهويته - وذلك كما نشر لأول مرة المحلل للشؤون القانونية في القناة العبرية أفیشاي غرینتسایغ.

يوم الاثنين الماضي تم اعتقال محامٍ واحتُجز آخرون، من بينهم الوزيرة ماي غولان، في مداهمة للشرطة بمكتب تعزيز مكانة المرأة. الشبهات: الحصول على شيء بالاحتيال واستخدام أموال عامة. ويأتي ذلك في أعقاب تحقيق أخبار 12 الذي كشف أن "الوزيرة غولان استخدمت على ما يبدو صلاحياتها وموارد الدولة التي خُصصت لها بحكم مناصبها من أجل تعزيز احتياجاتها السياسية والشخصية".