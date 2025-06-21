تقرير: بسبب مخاوف من اغتياله، خامنئي يأمر باختيار خليفته من بين ثلاثة أسماء

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أفاد مسؤولون لصحيفة نيويورك تايمز يوم السبت أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي يدرك أن إسرائيل أو الولايات المتحدة قد تحاولان اغتياله. وجاء في التقرير: "اتخذ آية الله قرارًا استثنائيًا بتكليف مجلس خبراء القيادة في بلاده باختيار خليفته بسرعة من بين ثلاثة أسماء اقترحها".

عادةً ما تستغرق عملية تعيين مرشد أعلى جديد أشهرًا، حيث يختار رجال الدين من قوائمهم الخاصة. لكن الآن، وفي ظل الحرب، قال مسؤولون إن آية الله يريد ضمان انتقال سريع ومنظم للسلطة والحفاظ على إرثه.

كما زعم مسؤولون إيرانيون أن خامنئي "يتحدث بشكل رئيسي إلى قادته من خلال مساعد موثوق به، وقد أوقف الاتصالات الإلكترونية لخلق صعوبة للعثور عليه".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المرشد الأعلى وجد نفسه في مخبأ محصن، واختار مجموعة متنوعة من البدلاء في تسلسله القيادي العسكري تحسبًا لمقتل المزيد من مساعديه. حتى أن خامنئي رشح ثلاثة من كبار رجال الدين لخلافته في حال مقتله.

كما أفادت التقارير أن المسؤولين الإيرانيين يستعدون بهدوء لمجموعة واسعة من النتائج مع اشتداد الحرب، وبينما يدرس الرئيس ترامب مسألة دخول المعركة. وقال مسؤولون إن مجتبى، نجل خامنئي، وهو أيضًا رجل دين ومقرب من الحرس الثوري ، ويُشاع أنه مرشح بارز، ليس من بين المرشحين.

وقال المسؤولون إن المخاوف من تسلل إسرائيل إلى أجهزة الأمن والمخابرات الإيرانية العليا قد هزت هيكل السلطة الإيرانية، حتى خامنئي نفسه. "إن الخوف من الاغتيال والتسلل بين صفوف إيران منتشر على نطاق واسع لدرجة أن وزارة الاستخبارات أعلنت عن سلسلة من البروتوكولات الأمنية، داعيةً المسؤولين إلى التوقف عن استخدام الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية أخرى للتواصل. كما أمرت جميع كبار القادة الحكوميين والعسكريين بالبقاء مختبئين."