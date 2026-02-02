الإمارات ترد على مزاعم التقارير عن سعيها لتولي الإدارة المدنية في غزة

نفت دولة الإمارات، اليوم الاثنين، مسؤوليتها عن إدارة الشؤون المدنية في قطاع غزة، مؤكدة أن هذا الدور يظل من اختصاص الشعب الفلسطيني. جاء ذلك على لسان ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة شؤون التعاون الدولي في الإمارات، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية “وام”، تعقيبًا على تقارير إعلامية إسرائيلية زعمت تولي أبوظبي الإدارة المدنية في القطاع.

وقالت الوزيرة: “نفي الإمارات القاطع للادعاءات التي لا أساس لها من الصحة بشأن توليها الإدارة المدنية لقطاع غزة”، مضيفة أن “حوكمة غزة وإدارتها هي مسؤولية الفلسطينيين”. وأكدت استمرار الإمارات في جهودها الإنسانية لدعم الفلسطينيين في غزة والمساهمة في دفع عملية السلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بما في ذلك دورها كعضو مؤسس في مجلس السلام وعضويتها في المجلس التنفيذي لغزة.

وفي السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم استكمال الإجراءات والترتيبات لدى الجهات الحكومية والإدارية لتسليم السلطات والمقدرات إلى اللجنة الوطنية المستقلة لإدارة قطاع غزة، وهي هيئة غير سياسية تتألف من 11 شخصية فلسطينية ورئيسها علي شعث. وبدأت اللجنة أعمالها منتصف يناير في القاهرة، ولم تنقل بعد مهامها إلى قطاع غزة الذي يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني أوضاعًا صعبة.

تأتي هذه التطورات ضمن هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، التي تشمل أيضًا مجلس السلام ومجلس غزة التنفيذي وقوة الاستقرار الدولية، وفق خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للقطاع.