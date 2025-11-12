الشرع في البيت الأبيض وسط رسائل أمريكية مشروطة

من بابٍ جانبيٍّ بعيدٍ عن عدساتِ الكاميراتِ، دخل رئيسُ المرحلةِ الانتقاليةِ في سوريا أحمد الشرع إلى البيتِ الأبيضِ… دون مراسمِ استقبالٍ، ولا بساطٍ أحمرَ، وفي ختامِها دون مؤتمرٍ صحفيٍّ.

كلُّ شيءٍ كان محسوبًا بدقّةٍ… لقاءٌ أقربُ إلى جلسةِ موظفٍ مع رئيسِه، لا إلى اجتماعِ نِدَّيْن، كما وصفه بعضُ المراقبينَ، إذ وُضِعَت الطاولةُ بطريقةٍ تُظهِرُ ترامب في موقعِ المتحكِّمِ، والشرعَ في موقعِ المستجيبِ.

سوريا جزءٌ كبيرٌ جدًّا من الشرقِ الأوسطِ، جزءٌ مهمٌّ جدًّا. إذا نظَرْتَ إلى سوريا لسنواتٍ، ستجد أنها كانت تضمُّ الأطباءَ والمحامينَ، والعديدَ من المثقفينَ العظماءِ. إنها مكانٌ رائعٌ وشعبٌ رائع. ونريد أن نرى سوريا ناجحةً، شأنَها شأنَ بقيةِ دولِ الشرقِ الأوسطِ. لذا، أنا واثقٌ من قدرتِهِ على أداءِ المهمةِ، بكلِّ تأكيدٍ.

لكنْ خلفَ هذهِ الرمزيةِ، كانت الملفاتُ المطروحةُ على الطاولةِ شديدةَ الحساسيةِ: المقاتلونَ الأجانبُ، ومحاربةُ تنظيمِ الدولةِ، والاتفاقُ الأمنيُّ في الجنوبِ السوريِّ، والأقلياتُ ومشاركتُهم في الحكمِ، إضافةً إلى رفعِ العقوباتِ عن سوريا، وإعادةِ إدماجِ دمشقَ في النظامِ الدَوليِّ.

وفي خطوةٍ متزامنةٍ، أعلنت وزارتا الخزانةِ والتجارةِ الأميركيتان تمديدَ تعليقِ العقوباتِ جزئيًّا لمدّةِ مئةٍ وثمانينَ يومًا، للسماحِ للشركاتِ الأميركيةِ والدوليةِ بالانخراطِ في مشاريعِ إعادةِ الإعمارِ داخلَ سوريا.

البيانُ الأميركيُّ شدَّد أيضًا على التزامِ واشنطن بـ"سوريا موحّدةٍ، ومستقرّةٍ، وسلميّةٍ"، لكنَّه أبقى تصنيفَها كـ"دولةٍ راعيةٍ للإرهابِ" قيْدَ المراجعةِ.

وفي المقابلِ، تحاولُ أنقرة أن تكون الجسرَ بين واشنطن ودمشق، عبر مباحثاتٍ متوازيةٍ في أنقرةَ وواشنطن، بينما تراقبُ موسكو وطهران المشهدَ بقلقٍ من تحوُّلِ الشرعِ إلى شريكٍ أميركيٍّ في صياغةِ المرحلةِ المقبلة.