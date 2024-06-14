تقرير: واشنطن ستفرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية متشددة "هاجمت قوافل مساعدات لغزة"

قال مسؤولون إن "الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على مجموعة TSAV 9 الإسرائيلية المتطرفة، بسبب هجومها على قوافل المساعدات المتجهة إلى غزة، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

ومن جهته أفاد موقع""أكسيوس"، اليوم الجمعة، أنه "من المتوقع أن تصدر وزارة الخارجية الأمريكية بيانا كبيرا في وقت لاحق اليوم الجمعة، حول الموضوع، وتابع "صرح اثنان من كبار المسؤولين الأمريكيين بأن واشنطن ستفرض عقوبات على منظمة "TSAV 9" الإسرائيلية التي تمنع قوافل المساعدات من دخول قطاع غزة من الأردن".

وستستهدف العقوبات مجموعة TSAV 9 التي لها صلات بجنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، وذلك بسبب أنشطة تشمل منع شحنات المساعدات وإتلافها.