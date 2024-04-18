خطط لتنفيذ هجوم على المدى القريب: الشرطة توقف مشتبه بالانتماء لداعش في منطقة رام الله

اعتقلت قوة المستعربين التابعة لحرس الحدود الإسرائيليية وبتوجيهات من جهاز الأمن العام-الشاباك، فلسطينيا يشتبه بانتماءه لتنظيم داعش في قرية بيتونيا القريبة من رام الله في الضفة الغربية، ووفق البيان الصادر كان يخطط تنفيذ هجوم على المدى القريب.

عملت القوات الإسرائيلية بصوة خفية وظاهرة بنفس الوقت وقامت بمحاصرة المبنى الذي تواجد به المطلوب، والذي حاول الهرب من المكان، لكن اعتقل من قبل عنصرمستعرب من قوة حرس الحدود، وحاول المطلوب خلال ذلك سحب سلاحه.

كما ذكر سابقا, فإنه يشتبه بانتماء المطلوب لتنظيم داعش وإنه كان ينوي تنفيذ هجوم في المستقبل القريب, وتم تحويله لمواصلة التحقيق معه في جهاز الأمن العام-الشاباك.