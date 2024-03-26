ملك البحرين يوجه دعوة للرئيس السوري من أجل الحضور للقمة العربية

وجه عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خلفية، الثلاثاء، دعوة للرئيس السوري بشار الأسد لحضور القمة العربية بالمملكة في 16 مايو/ أيار المقبل.

وبحسب وكالتي الأنباء البحرينية و"سانا" السورية، فقد بعث ملك البحرين برسالة خطية إلى الأسد، تتضمن دعوته لحضور الدورة العادية الثالثة والثلاثين للقمة العربية بالمملكة في 16 حزيران/ مايو 2024.

وتسلم الأسد الدعوة لدى استقباله السفير البحريني في دمشق وحيد مبارك سيار، وكان قد شارك الأسد في القمة العربية السابقة بالسعودية في 19 مايو/ أيار 2023.

وأعلنت جامعة الدول العربية قبل 12 يوما من هذه القمة، إنهاء تجميد مقعد سوريا بعد 12 عاما من القرار الذي جاء بعد الأزمة التي وقعت في سوريا والتي بدأت عام 2011.