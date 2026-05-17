بعد اغتيال عز الدين الحداد.. قيادي في حماس: “المقاومة لا تقوم على الأفراد”

عرض معلق الشؤون العربية في القناة العبرية، باروخ يديد، مقابلة حصرية أجراها مع قيادي بارز في حركة حماس في قطاع غزة، بعد يوم من اغتيال قائد الجناح العسكري لتنظيم حماس عز الدين الحداد.

بحسب المسؤول، "المقاومة ليست مبنية فقط على أفراد أو أشخاص (معينين)، إنها أمر طبيعي لدى الفلسطينيين لأنهم يشعرون بأنهم يعيشون تحت الاحتلال". وقد وجّه المسؤول انتقاداً لحركة فتح بقوله: "في السابق، حركة فتح كانت تحمل راية المقاومة. عندما توقفت عن المقاومة انتهت قصتها، لكن الشعب واصل المقاومة".

أوضح القيادي البارز أن حتى حركات مثل حماس والجهاد الإسلامي قد تختفي، لكن الشعب سيبقى بعدها. وقال: "حماس، الجهاد الإسلامي وفتح - جميعهم جزء من الشعب. سيجدون كل وسيلة للاستمرار في المقاومة للدفاع عن أنفسهم - تحت أي اسم وأي رمز".

كما أشار المسؤول البارز الى العملية الإسرائيلية لاغتيال الحداد باستهزاء خلال تصريحاته، رغم مكانة الحداد القيادية والمحورية الهامة في حركة حماس.

تأثير عملية الاغتيال - من سيخلف عز الدين حـداد؟

من سيخلف الحداد في منصبه سيضطر للتعامل - إلى جانب الجانب العسكري - أيضًا مع إعادة الإعمار المدني لقطاع غزة، إذ أن الحداد تناول مهام تجاوزت دوره كرئيس الجناح العسكري لحماس. إذا نظرنا إلى الأسماء المتبقية في قمة التنظيم، ففي المستوى الميداني هناك اثنان من قادة الكتائب يوصفان في حماس بأنهما "بارزان": حسين فياض من بيت حانون وهيثم حواجري من الشاطئ.

مسؤول آخر هو مهند رجب الذي يشغل منصب قائد لواء غزة، وهو تعيين شخصي من قبل الحداد. كما يُعتبر محمد عودة، رئيس الاستخبارات العسكرية في حماس، شخصية يمكن أن تحل محل رئيس الجناح العسكري الذي تم اغتياله. أخيراً، من المحتمل أن علي العامودي، رئيس حماس في غزة والذي يُعرف بانتمائه للمعسكر الإيراني، سيجد مكانه في المنصب الرفيع كرئيس الجناح العسكري للحركة.