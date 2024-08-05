تقرير: رسالة الصفدي الى طهران تؤكد على "حياد سماء الأردن"

أذكرت مصادر سياسية أردنية لصحيفة الشرق الأوسط السعودية الصادرة في لندن بأن زيارة وزير الخارجية الأردني الى طهران الاحد تأتي "توضيحا للموقف الآردني والتأكيد على حياد الأجواء الأردنية، وعدم السماح بأن تكون سماء المملكة مسرحا للعمليات العسكرية وتعريض أمنه واستقراره لخطر التصعيد المتبادل".

وأكدت أن الزيارة "هي رسالة بأن المملكة الأردنية تتعامل مع أولويات المرحلة وفق مصلحة واحدة وهي إنهاء الحرب في غزة". وذكر المصدر زيارة الصفدي "ستحمل توضيحاً للموقف الأردني من التطورات الجارية في المنطقة، وضرورة خفض التصعيد العسكري الذي من شأنه تجنب مواجهات أوسع"، ومن جهة أخرى تؤكد الزيارة على أن "المملكة ليست على عداء مع طهران، وأن الأولوية هي إنهاء أسباب التصعيد في المنطقة وهي الحرب في غزة". وإن الزيارة بحد ذاتها تمثل "رسالة إلى العالم بأن الدبلوماسية الأردنية تسعى لتحقيق أهداف التهدئة، وضرورة تفهم الأردن وموقفها الجغرافي".

وذكر التقرير أن كل من الصفدي ووزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كني، تبادلا الآراء مرتين عبر الهاتف خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، حول آخر التطورات بالمنطقة بما في ذلك اغتيال إسماعيل هنية في طهران.

ووصل نائب رئيس الحكومة الأردنية ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأحد، إلى طهران، وهو يحمل رسالة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، حول الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية.

وأجرى الصفدي مشاورات مع وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كني، وأكد الصفدي أن زيارته تأتي في "سياق التشاور حول التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة" وأضاف وقال إن العاهل الأردني كلفه "لتلبية الدعوة إلى طهران، لندخل في حديث أخوي واضح وصريح حول تجاوز الخلافات بين البلدين".

وصرح الصفدي: "بلغت معالي الأخ (باقري كني) بشكل واضح، لست هنا حاملاً رسالة من إسرائيل، ولست هنا لأحمل رسالة لإسرائيل".وختم وزير الخارجية الأردني:"بدأنا حواراً معمقاً نستكمله الآن، في إطار التشاور حول كيف يكون موقفنا واضحاً في إدانة ما ارتكب من جريمة، وفي التأكيد على ضرورة احترام سيادة إيران والقانون الدولي، وبنفس الوقت يحمي منطقتنا من تبعات كارثية".