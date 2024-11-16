الجيش الإسرائيلي: مقتل الرقيب أوري نيكونوفيتش خلال مواجهات في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم السبت، عن "مقتل الرقيب أوري نيكونوفيتش الذي سقط خلال مواجهات في جنوب لبنان".

أوري نيسانوفيتش، البالغ من العمر 21 عامًا، وهو في الأصل من القدس، خدم كمقاتل في الكتيبة 13 من لواء جولاني. وقد قتل خلال العمليات العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي ضد حزب الله في القطاع الجنوبي اللبناني.