نتنياهو يؤكد عزمه على استعادة جميع المختطفين "حتى آخر رمق"

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن "بنيامين نتنياهو تحدث، أمس الجمعة، مع عائلة ران غفيلي، ضابط شرطة ياسام الذي قُتل أثناء دفاعه عن كيبوتس ألوميم في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ولا يزال جثمانه في غزة.

أبلغ بنيامين نتنياهو والديه، طاليك وإيتسيك، بالجهود الجارية لإعادته إلى الوطن، وأكد التزامه بدفنه في إسرائيل.وأشاد بـ"القوة المعنوية والكرامة والفخر" التي تحلت بها العائلة في مواجهة هذه المحنة.

ران غفيلي هو الجندي الإسرائيلي الوحيد الذي لا يزال مختطفا لدى حركة حماس بقطاع غزة

وأكد له أن "الأجهزة الإسرائيلية تسعى جاهدةً لإعادته إلى وطنه، وأن دعم إسرائيل للعائلات التايلاندية ثابتٌ لا يتزعزع"، وجرى اللقاء بحضور منسق شؤون الرهائن، غال هيرش. وأكد نتنياهو على "التزام دولة إسرائيل التام بإعادة جميع المختطفين، حتى آخر مختطف".

وعبّرت العائلة عن امتنانها لجيش الدفاع الإسرائيلي، والأجهزة الأمنية، وفريق تنسيق عمليات تحرير الرهائن، ورئيس الوزراء، معربةً عن أملها في سرعة استعادة جثمان ابنها. لاحقًا، تحدث نتنياهو مع السفير التايلاندي، بونياريت فيشينفانت، بشأن سوتاديساك رينثالاك، المواطن التايلاندي الذي قُتل ويُحتجز أيضًا في غزة.