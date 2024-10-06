"لن نتردد في الهجوم": هذه هي المنشآت والقواعد الإسرائيلية التي يستهدفها الإيرانيون

قال مصدر في الحرس الثوري لوكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، اليوم (الأحد)، إنه "إذا اتخذت إسرائيل أي خطوات فإن إيران لن تتردد في شن الرد"، وأضاف أن إيران لديها عدد من "الضربات المعدة" في المنطقة الترسانة النووية، والتي سيتم تنفيذها "وفقا لطبيعة الرد الإسرائيلي على إطلاق الصواريخ الباليستية الأسبوع الماضي".

كما تم الكشف عن الأهداف المحتملة للاستهداف الإيراني: محطة كهرباء حاجيت ، ومحطة كهرباء أوروت رابين في حيفا، ومصفاة بيزن النفطية – الأكبر في إسرائيل، ومصفاة النفط أشدود الثانية في إسرائيل. كما أشير الى منصات الغاز "تمار" و"ليفياثان". وقال المسؤول: "هذه هي النقاط الحيوية لتوزيع الطاقة في البلاد".

تعد المواقع العسكرية أيضاً من بين الأهداف، بما في ذلك قاعدة نابتيم وقاعدة رمات دافيد. بالإضافة إلى ذلك، تتواجد أيضاً أماكن مدنية مثل مطار بن غوريون في تل أبيب ومطار رامون في إيلات في قائمة الوجهات الإيرانية.