النقاش الحاسم الذي سيُعقد غدًا بخصوص تعيين رومان غوفمان لرئاسة الموساد

لجنة غرونيس ستجتمع غدًا لمناقشة حاسمة بشأن تعيين رومان غوفمان، مرشح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لرئاسة الموساد القادمة. ضابط الاستخبارات الذي كان على اتصال مع الفتى أوري ألمكاييس سيتم استدعاؤه للإدلاء بشهادته أمام اللجنة – هذا ما نشره اليوم (الإثنين) لأول مرة المحلل العسكري في القناة العبرية يوسي يهوشواع. كما سيتم استدعاء مدير عام وزارة الأمن الإسرائيلية أمير برعام.

وكشفت صحيفة "هآرتس" العام الماضي أن غوفمان، خلال فترة خدمته كقائد لفرقة "هبشان"، سمح لضابطي مخابرات باستخدام المكايس، الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 17 عامًا، في محاولة لتنفيذ "عملية تأثير" عبر صفحات كان يديرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يكن الضابطان مخولين بذلك، بل قاما بتسريب معلومات سرية للمراهق. استجوب جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) المكايس، واحتُجز في الحبس الانفرادي لمدة شهرين تقريبًا، ثم وُجهت إليه تهم التجسس، وسُجن في نهاية المطاف لأكثر من عام. لم يُجرَ أي تحقيق مع غوفمان ومرؤوسيه في هذه القضية، رغم تورطهم المزعوم، بل استُجوبوا فقط في إطار تحقيق داخلي أجراه الجيش الإسرائيلي، وفي نهايته وُبِّخوا من قِبَل ضابط مسؤول.

وكان السكرتير العسكري غوفمان قد مثل أمام لجنة غرونيس سابقًا، وبعد أن أدلى بروايته، قرر أعضاء اللجنة الاستماع أيضًا إلى رواية الجيش الإسرائيلي، الذي أجرى تحقيقًا في الأمر.