بن غفير وماي غولان يقودان اقتطاعًا مثيرًا للجدل من ميزانيات المجتمع العربي

في خطوةٍ أثارتْ غضبَ المجتمعِ العربيِّ، قررتْ الحكومةُ الإسرائيليةُ تقليصَ الميزانيةِ الخماسيةِ خمسمئة وخمسين المخصصةِ لسدِّ فجواتٍ أساسيةٍ وتطويرِ البلداتِ العربية، وأنْ تقطعَ منها مبلغَ مئتينِ وعشرين مليونَ شيكل، وأنْ تقومَ بتحويلِها لجهازِ الشرطة، ولأولِ مرّةٍ لجهازِ الأمنِ العامِّ الشاباك، بذريعةِ مكافحةِ الجريمةِ والعنف، وذلك تلبيةً لمطالبِ الوزيرةِ ماي غولان، والوزير بن غفير. مراسلنا مجد دانيال أجرى تقريرا ميدانيا استطلع خلال آراء هامة من المجتمع العربي في إسرائيل يمكنكم مشاهدته أعلاه.