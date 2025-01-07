شقيقة الجندي هدار غولدين تحذر: "كل الرهائن سيكونون هدار"

على خلفية نشر قائمة الرهائن الـ 34، خرت آييليت غولدين، شقيقة الجندي هدار غولدين الذي سقط في قطاع غزة عام 2014 واحتجزت حماس جثته منذ ذلك الحين. وحذرت غولدين من أن "المجتمع الإسرائيلي لن يقوم دون عودة جميع الرهائن"، وأضافت أنه "يجب أن نسعى جاهدين لإنهاء الحرب، من أجل إعادة كل شيء. الرهائن في صفقة شاملة"جاءت تصريخات أيلييت على قناة "مهدورة غولدين" .

وكان هدار غولدين، شقيق أييليت، خلال عملية "تسوك إيتان" القتالية في رفح، عندما شن الإرهابيون هجومًا على قوات الجيش الإسرائيلي خلال وقف إطلاق النار الإنساني، وهو الحدث المعروف أيضًا باسم معركة رفح و"الجمعة السوداء". تم اختطافه من قبل مسلح من حماس، وهو محتجز في قطاع غزة منذ أكثر من 10 سنوات.