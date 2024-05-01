من هو التركي حسن ساكلانان منفذ عملية الطعن في القدس؟

قتل التركي حسن ساكلانان بنيران الشرطة الإسرائيلية بعد تنفيذه عملية طعن لشرطي إسرائيلي الثلاثاء عند باب الساهرة في البلدة القديمة في مدينة القدس ، ووفقا لوسائل إعلامية تركية تواجد ساكلانان في القدس ضمن وفد سياحي قبل 72 ساعة من العملية، والذي وصل الى إسرائيل عن طريق الأردن.

ويبلغ ساكلانان (34 عاما) وكان يعمل إمام مسجد في ولاية شانلي أورفا، جنوب شرقي تركيا ووفقا لتقارير تركية فإن ساكلانان من مواليد الأول من كانون ثاني/يناير 1990 في بلدة إيوبيه بولاية شانلي أورفا وهو أب لطفلين.

ونقلت وسائل الإعلام التركية الخبر وتطرقت خلاله الى بيان الشرطة الإسرائيلية التي قالت به إن "الشرطة قامت بتحييد منفذ عملية الطعن بسكين في البلدة القديمة بعد مهاجمة شرطي بسكين في البلدة القديمة في القدس الشرقية". وذكرت أن الذي حاول على الشرطي هو مواطن تركي يبلغ من العمر 34 عاما.

وذكرت المعلومات المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي أن ساكلانان الذي تصدر اسمه الترند تحت وسم "البطل التركي الشهيد" ’انفصل عن الوفد السياحي الذي سافر معه إلى القدس بحجة المرض.

من جانبه قدم حزب "هدى بار" الحليف مع "حزب العدالة والتنمية" الحاكم "واجب العزاء لأسرة ساكلانان والشعب التركي بوفاته، في حين لم يصدر أي تعليق أو بيان رسمي من الحكومة التركية أو حزب "العدالة والتنمية" الحاكم عن العملية.