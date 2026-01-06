توم باراك لـ i24NEWS: " المحادثات بين إسرائيل وسوريا تمثل اختراقا كبيرا بالعلاقات"

تحدث المبعوث الأمريكي توم باراك عن المفاوضات بين إسرائيل وسوريا في مقابلة مع قناة i24NEWS اليوم (الثلاثاء)، قائلاً: "إن نتائج المحادثات بين كبار المسؤولين الإسرائيليين والسوريين تُعدّ اختراقاً. كلا الجانبين ملتزمان بعلاقة جديدة تتسم بالشفافية والشراكة، مما يُعالج ندم الماضي ويُسرّع من وتيرة التعاون في المستقبل".

في اجتماع عقد بوساطة أمريكية، شارك فيه كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين من الجانبين، تم التوصل إلى اتفاق على إنشاء آلية مشتركة لتبادل المعلومات الاستخبارية. وقال باراك: "هذه الآلية ستعمل كمنصة لحل الخلافات، وستُمكّن من تبادل استخباراتي مستمر وتقلل من التوتر العسكري." ووفقاً له، فإن الآلية ستضم ممثلين إسرائيليين، سوريين وأمريكيين، بعضهم حتى بشكل افتراضي، انطلاقاً من قاعدة في دولة ثالثة ليست إسرائيل أو سوريا.

"إسرائيل وسوريا تبدآن أيضًا مناقشة قضايا مدنية - الطب، الزراعة والطاقة - لأول مرة في التاريخ الحديث"، كما أضاف المبعوث الأمريكي توم باراك في مقابلة مع i24NEWS. وتابع "إعطاء الأولوية للفرص الاقتصادية والازدهار، إلى جانب الحوار المفتوح، يؤدي إلى تعاون مهم وطويل الأمد".

المشاركون من الجانب الإسرائيلي شملوا سفير إسرائيل في الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، السكرتير العسكري لرئيس الحكومة رومان هوفمان والقائم بأعمال رئيس مجلس الأمن القومي غيل رايخ. من الجانب السوري تم تسجيل مشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ورئيس الاستخبارات حسين سلامة، ومن الجانب الأمريكي حضر أيضاً المبعوث ستيف ويتتكوف وجاريد كوشنر.

وأشار توم باراك لـ i24NEWS. "أوضحت الحكومة السورية الجديدة بشكل لا لبس فيه أنه ليست لديها نوايا عدوانية تجاه إسرائيل، وهي تسعى لإقامة علاقة تقوم على الاحترام والتعايش" وتابع . "حتى إسرائيل متحمسة لبناء علاقات مع الجارة القديمة، وتعرب عن تقديرها لاستبدال النظام المعادي بنظام يسعى إلى التعاون".

مصادر مطلعة على المحادثات شددت على أن الحديث يدور عن تقدم كبير، لكنها أضافت أن "الكثير من القضايا لا تزال في بدايتها، ولا يزال هناك الكثير من العمل حتى استكمال التفاهمات".