ناشطون يمينيون ونائبة في الكنيست يقتحمون الى غزة لإقامة مستوطنات

اقتحمت النائبة في الكنيست ليمور سون هار-ميلخ، برفقة عشرات من ناشطي حركة "نحلة" اليمينية، أمس الأربعاء سياج الحدود مع قطاع غزة، في خطوة غير قانونية للمطالبة بإعادة إقامة مستوطنات يهودية في القطاع.

وأفادت هار-ميلخ بأن الهدف من الاقتحام هو "إعادة الحياة والأنشطة اليهودية إلى غزة"، فيما أكدت الحركة أن "في شوارع غزة سيلعب أطفال يهود وستقام مدن مزدهرة".

من جهتها، أعلنت القوات الإسرائيلية أنها أوقفت المشاركين وأعادتهم بأمان إلى الأراضي الإسرائيلية، مشددة على أن هذه الأعمال تعرض المدنيين وقوات الجيش للخطر، وأنه تم تحويلهم للشرطة للتحقيق.

ويشار إلى أن هذه هي المرة الثانية خلال شهر التي يخترق فيها نشطاء يمينيون السياج الحدودي إلى غزة مطالبين بإعادة بناء المستوطنات اليهودية في القطاع.