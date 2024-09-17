الحوثيون زعموا أن الولايات المتحدة عرضت الاعتراف بحكومتهم ويغضبون واشنطن

ذكرت وكالة رويترز اليوم (الثلاثاء) أن مسؤولاً كبيراً في جماعة الحوثي زعم أن الولايات المتحدة عرضت الاعتراف بحكومة الحوثيين في صنعاء في محاولة لوقف هجمات التنظيم، وقال مسؤولون أمريكيون إن هذه التصريحات كاذبة.

وزعم محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي لحركة الحوثي: "دائما هناك تواصل بعد كل عملية نقوم بها، الأمريكيون يتنازلون من أجل تحقيق أي إنجاز ضدنا. المحادثات تضمنت محاولات للتهدئة شملت بعض العناصر من الولايات المتحدة وبريطانيا بشكل غير مباشر عبر وسطاء، وشملت التهديدات التدخل العسكري الأمريكي المباشر ضد الدول التي تتدخل عسكريا أثناء دعم غزة".

وعلق مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية قائلاً: "نادراً ما تكون الدعاية الحوثية صحيحة أو تستحق النشر. وهذه التغطية تنشر معلومات مضللة".