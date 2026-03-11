تحذير ممثلي الجيش الإسرائيلي خلال جلسة سرية

نشر أول: ممثلو الجيش الإسرائيلي حذروا في جلسة سرية - "نلاحظ تعاظم الإيرانيين بعد الضربة الافتتاحية"، هكذا نشر مراسل الكنيست في القناة العبرية، عميئيل يرحي، مساء اليوم (الأربعاء) للمرة الأولى. وبحسبهم، يتجلى هذا في تعيين القائد وفي الأنشطة العسكرية، مثل ما حدث في مضيق هرمز. إلى جانب ذلك، قد يكون هذا مرتبطًا بتصريحات ترامب حول إنهاء القتال.

علمت i24NEWS أيضاً أن الضباط حذروا من أن الإيرانيين يحاولون إطلاق المزيد من الصواريخ - لكنهم غير قادرين على ذلك. وأشاروا "نحن نبذل جهداً هائلاً لمنع إطلاقهم - وهم يتبعون سياسة اقتصادية في استخدام الأسلحة استعداداً لمعركة طويلة الأمد".

لاحقًا، تطرقوا للأحداث الأخيرة في لبنان وأشاروا: "نحن نريد دفع حزب الله إلى الخلف على المدى البعيد، حتى لا يتمكنوا من إطلاق صواريخ مضادة للدروع مباشرة على البلدات الإسرائيلية."

كما هو معلوم، في إطار الضربة الافتتاحية التي سُجلت صباح يوم السبت 28 فبراير، تم اغتيال عدد كبير من القادة الايرانيين من بين الذين اغتيلوا في ذلك اليوم كان المرشد الأعلى علي خامنئي ورئيس الأركان الإيراني عبد الرحيم موسوي.