هجوم كنيس مانشستر: اعتقال ستة مشتبه بهم

اعتقلت الشرطة البريطانية ستة أشخاص، ويخضعون للاستجواب بتهمة "التحضير والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية"، حسبما أعلنت الشرطةن اليوم السبت، يأتي ذلك بعد يومين من الهجوم على كنيس هيتون بارك اليهودي في مانشستر.

وقُتل منفذ العملية، المعروف باسم جهاد الشامي (35 عامًا)، وهو بريطاني مولود في سوريا، في موقع الحادث على يد الشرطة بعد أن صدم المارة ثم طعن المصلين خلال قداس يوم الغفران. حيث قتل رجلان - أدريان دولبي (53 عامًا) وميلفن كرافيتز (66 عامًا) - في الهجوم؛ ولا يزال ثلاثة آخرون في المستشفى في حالة خطيرة.

وأثبت تحقيق مستقل أن أدريان دولبي "أصيب بجروح قاتلة بطلق ناري"، أطلقه رجال الشرطة المستجيبون، وهو قرار يثير تساؤلات حول سير الهجوم. وقالت شرطة مكافحة الإرهاب إن الشامي لم يُبلّغ عنه سابقًا بتهمة التطرف، لكنه يخضع للتحقيق بتهمة الاغتصاب، ولديه سجل في جرائم أقل خطورة.

وأظهرت رسائل وُجدت على مواقع التواصل الاجتماعي أن والد المنفذ أشاد سابقًا بهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقًا لوسائل إعلام بريطانية. وسط تصاعد التوترات، من المقرر تنظيم مسيرات مؤيدة للفلسطينيين في نهاية هذا الأسبوع، رغم دعوات رئيس الوزراء كير ستارمر للهدوء، الذي طلب من المتظاهرين "احترام حزن اليهود البريطانيين". وكثّفت السلطات الدوريات حول أماكن العبادة والأماكن العامة مع استمرار التحقيق.